Lebensgefahr: Kindersitz aus Marktleugast schneidet bei Test schlecht ab

Ein Kindersitz der Firma Recaro aus Markleugast gilt als lebensgefährlich. Das haben ADAC und Stiftung Warentest jetzt herausgefunden und warnen davor, das Model „Optia“ mit „Smartclick Base“ zu benutzen. Beim Crash-Test hat der Kindersitz komplett versagt. Er ist „in hohem Bogen durch das Prüflabor geflogen“, sagen die Tester. Bei einem richtigen Unfall könnten sich Kind und Mitfahrer schwer verletzten. Recaro schreibt in einer Stellungnahme: Man könne sich diese Prüfungsergebnisse nicht erklären, wolle aber nach den Ursachen suchen. Auf eine Rückrufaktion verzichten die Markleugaster aber. Bei dem aktuellen Test von Kindersitzen ist auch noch ein anderes Model durchgefallen und als lebensgefährlich eingestuft worden: der Grand-Sitz der Firma Jané mit Geschäftssitz in Stuttgart. Wer so einen Kindersitz hat, soll sich an den Anbieter werden. Der hat die Auslieferung zunächst gestoppt.