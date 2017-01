Lebenslange Haft für 89 Jahre alten Mann wegen Mordes

Chemnitz (dpa/lby) – Ein 89 Jahre alter Mann ist vor dem Landgericht Chemnitz wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Kammer sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Rentner aus Frankenberg (Sachsen) seine ehemalige Lebensgefährtin am 22. März 2016 heimtückisch getötet hat. Dafür habe der aus der Oberpfalz stammende Mann ein stillgelegtes Auto präpariert und damit das Opfer von hinten gerammt. Die Frau stürzte und erlag tags darauf im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die Richterin sagte: «Das ist eine sehr außergewöhnliche Tat.» Der Angeklagte habe zudem keine Zeichen von Unrechtsbewusstsein gezeigt. Die Verteidigung kündigte an, eine Revision zu prüfen.