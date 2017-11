Lebensmittelüberwachung von Kulmbach aus: die „KBLV“ kontrolliert Großbetriebe

Kulmbach hat eine neue Behörde: die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, kurz KBLV. Am 1. Januar wird sie ihren Betrieb aufnehmen. Von Kulmbach aus werden dann komplexe Großbetriebe kontrolliert, wie Großbäckereien, große Zuckerhersteller, große Molkereien oder auch Hersteller von Babynahrung oder Geflügelbetriebe.

Die KBLV hat 34 Mitarbeiter, darunter Veterinäre, Lebensmittelchemiker, – techniker und Überwachungsbeamte, die sowohl kontrollieren, aber auch ahnden und Bußgelder verhängen können. Gegründet wurde die neue Behörde erst am 1. August dieses Jahres. Bereits am 1. Oktober hat sie den Hauptsitz in Kulmbach in der Flessastraße in Kulmbach bezogen; eine Dienststelle gibt es noch in Oberding im Landkreis Erding.

Kleinere Betriebe, wie Metzgereien, Bäckereien oder Hofläden, werden auch weiterhin vom Landratsamt kontrolliert.