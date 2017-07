Lehrer heim holen: SPD sieht großen Mangel an Pädagogen auf Oberfranken zukommen

Steigende Schülerzahlen führen zu Engpässen bei den Lehrern, immer mehr auch in Oberfranken. Inzwischen gibt es in der Region einige Schulen, die sich sogar schwer tun, ihre Rektorenposten neu zu besetzen.

Darauf macht der Sprecher der oberfränkischen SPD-Landtagsabgeordneten, Klaus Adelt, aufmerksam. Die nach einer Bertelsmannstiftung erwarteten steigenden Schülerzahlen erhöhten auch in Oberfranken den Druck. Der Posten des Schulleiters werde immer unbeliebter.

Zum Beispiel an der Rückert-Mittelschule in Coburg, an der Grundschule in Johannisthal/Schmölz im Landkreis Kronach oder auch an der Eichendorff-Grundschule in Hof habe man die Rektorenstelle mehrfach ausschreiben müssen.

Der SPD-Politiker fordert, Lehrer aus anderen Bezirken wieder zurück nach Oberfranken zu holen, wenn sie das wollten. Es würden zu wenig Versetzungsanträge bewilligt, das müsse sich dringend ändern.