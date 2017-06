Leichenfund in Wunsiedel: Tatverdächtiger war Lebensgefährte

War es möglicherweise eine Beziehungstat? Nachdem am Donnerstag eine 73-jährige Frau in einem Wunsiedler Reihenhaus tot aufgefunden wurde, steht fest:

Der Mann, den die Polizei am Tatort festgenommen hat, war ihr Lebensgefährte. Bei der Festnahme war er betrunken. Gegen den 65-Jährigen laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Totschlag. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Und: Die Frau starb offenbar an den Folgen einer schweren Kopfverletzung. Der Täter muss ihr mehrfach mit einem Werkzeug auf den Kopf geschlagen haben. Das sind die ersten Ermittlungsergebnisse. Die Ergebnisse der Obduktion stehen noch aus.