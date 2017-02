Leicht steigende Pegel: Die ersten Bäche und Flüsse treten über die Ufer

Mit der Schneeschmelze in den höheren Lagen und dem Regen der letzten Tage steigen die Pegel der Bäche und Flüsse wieder an. Am oberen Main gibt es erste Ausuferungen ,schreibt der Hochwassernachrichtendienst Bayern und teilweise auch schon erste Überflutungen von landwirtschaftlichen Flächen.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Frankenwald und Fichtelgebirge bis morgen Abend Niederschläge von 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter und damit steigende Pegel.

Nach den aktuellen Meldungen von heute morgen hat der Main bei Mainleus einen Stand von 2 Meter 51, steigende Tendenz, Meldestufe 1, und auch die Unterer Steinach in Untersteinach steigt, auch dort gilt Meldestufe eins – also erste kleine Ausuferungen.