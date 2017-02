Leicht steigende Pegel: Flüsse und Bäche steigen noch weiter an

Die Pegel sind in der Nacht gestiegen, der Scheitel wird bis heute Mittag erwartet. Der Dauerregen in Oberfranken ist nicht allzu heftig, aber zusammen mit der Schneeschmelze in den höheren Lagen lässt er die Bäche und Flüsse anschwellen. Nach drei Tagen Regen geht das Hochwasser inzwischen von den Oberläufen der Flüsse weiter.

Am Weißen und Roten Main und an der Rodach wird verbreitet Meldestufe 1, lokal Meldestufe 2 registriert. In Ködnitz gibt’s am Weißen Main erste überflutete Felder, von Straßensperrungen ist der Polizei nichts bekannt. Am Main bei Mainleus gilt noch Meldestufe 1, der ist aktuell 45 Zentimeter von der nächsten Meldestufe zwei entfernt.Im Kronacher Land sind die Rodach bei Erlabrück und die Kronach bei Steinberg bei Meldestufe zwei. In Unterlangenstadt steht die Rodach kurz vor der Meldestufe drei – dann müssen Straßen gesperrt werden.Für den Main bei Schwürbit im Landkreis Lichtenfels erwartet man am Vormittag Meldestufe