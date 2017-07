München (dpa/lby) – Nach dem Höhepunkt der Hitze am Mittwoch können sich die Bayern auf eine leichte Abkühlung am Donnerstag freuen. Für die kommenden Tage rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad. Bei hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 34 Grad herrschte im Freistaat am Mittwoch erhöhte Waldbrandgefahr der Stufen 3 bis 4, in Teilen Mittelfrankens sogar der höchsten Warnstufe 5.