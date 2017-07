Leider kein Mitarbeiter des Monats: Bayreuther Paketdienstfahrer baut gleich zwei Unfälle hintereinander

Gibt es ein Liebesbier bald auch in München, Berlin oder Hamburg? Immer häufiger klopfen Gastronomen aus ganz Deutschland bei der (…)

BMW und Porsche gestohlen: Autodiebe schlagen in Bindlach zu

Jetzt haben die Autodiebe in Bindlach zugeschlagen. In der Nacht zum Freitag hatten sie einen 5er BMW gestohlen, den in einem Waldstück (…)