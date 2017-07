Leipheim feiert 200 Jahre Kinderfest

Leipheim (dpa/lby) – Rauch steigt aus dem Vulkan mitten auf dem Sportplatz, vor der Kulisse tanzen Erstklässler – die Stadt Leipheim hat zum 200. Jubiläum seines Kinderfestes am Sonntag an dessen Ursprünge erinnert. Ein Vulkanausbruch im weit entfernten Indonesien hatte eine der schlimmsten Hungersnöte in Europa nach sich gezogen. Nach dem entbehrungsreichen «Jahr ohne Sommer» rannten die Kinder 1817 jubelnd den ersten Erntewagen entgegen – das Kinderfest war geboren, wie eine Sprecherin der Stadt erklärte. Denn seitdem besinnt sich der Ort im Landkreis Günzburg jeden Sommer auf dieses Ereignis.

Schule, Kirchen und Stadt haben sich über Monate auf die Feierlichkeiten vorbereitet. Im Zentrum standen die 416 Schulkinder. Von der ersten bis zur achten Klasse erzählten sie mit Tänzen die Entwicklung des Festes nach, angefangen beim Vulkanausbruch. Zuvor waren sie in einem Festzug durch die Straßen gezogen – die Buben in Schwarz und Weiß gekleidet, die Mädchen in bunten Sommerkleidern mit Blumen im Haar. Rund 5000 Zuschauer kamen zu dem Spektakel. Am Montag endet das viertägige Fest.