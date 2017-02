Leistung für den Leistungsmarsch: Mainleuser Feuerwehr richtet oberfrankenweite Veranstaltung aus

Die Feuerwehr in Mainleus richtet heuer den oberfränkischen Leistungsmarsch der Feuerwehren aus. Am 13. Mai findet der statt und wenn 120 Feuerwehrteams aus ganz Franken und der Oberpfalz rund um Mainleus ihr Können beweisen müssen, muss die Organisation stehen. Seit zwei Jahren wird vorbereitet, hat Ehrenvorsitzender Franz Gahreis der Frankenpost verraten. Allein der Leistungsmarsch ist fast sieben Kilometer lang und es gibt zehn Stationen, daneben laufen noch weitere Wettbewerbe.

Und einen Tag später, am 14. Mai, sind die Mainleuser Ausrichter des Kreisfeuerwehrtags mit Festumzug und Festkommers, bei dem 135 Feuerwehrvereine aus den Landkreisen Lichtenfels und Kulmbach erwartet werden.