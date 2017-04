Leistungsabzeichen für Musikschüler: Elf Kulmbacher erspielen sich Bronze und Silber

Die lange Vorbereitung hat sich gelohnt. Elf Schüler der Städtischen Musikschule Kulmbach erspielen sich Bronze und Silber bei den Prüfungen des Nordbayerischen Musikbundes. Sie überzeugten die Jury bei der Theorie- und Praxisprüfung in Küps. An den Instrumenten Waldhorn, Klarinette, Trompete, Posaune und am Schlagzeug waren die elf Schüler angetreten. Sechs von ihnen schlossen sogar mit dem Prädikat „sehr gut“ ab. OB Henry Schramm lobte die Nachwuchsmusiker und ihre Lehrer: Der Erfolg bei den Prüfungen sei ein Beleg für die hohe Ausbildungsqualität der Kulmbacher Musikschule.