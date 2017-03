Letzter Arbeitstag: Küpser Bürgermeister Herbert Schneider geht in den Ruhestand

In Küps im Landkreis Kronach hat heute Bürgermeister Herbert Schneider seinen letzten Arbeitstag. Nach 18 Jahren an der Spitze der Gemeinde geht er in den Ruhestand.

Insgesamt war der parteilose Schneider 42 Jahre für die Gemeinde Küps tätig. 24 Jahre als Kämmerer und 18 als Rathauschef. Sein Nachfolger ist Bernd Rebhahn von der CSU. Er war bei der Bürgermeisterwahl in Küps am 5. Februar deutlich mit 62,3 Prozent der Wählerstimmen als Sieger hervor gegangen.