Letzter Tag für die AWO: Morgen übernimmt das BRK das Bürgerhospital

Heute ist der letzte Tag für die Arbeiterwohlfahrt als Betreiberin des Kulmbacher Bürgerhospitals. Morgen, am 1. Juli, übernimmt das BRK die Pflegeeinrichtung in der Spitalgasse. Nach Informationen von Oberbürgermeister Henry Schramm haben die Mitarbeiter für morgen wohl ein kleines Fest geplant.

„Ich bedanke mich beim BRK, das es ermöglicht, dass die älteren Menschen dort bleiben können , wo sie gerne sein wollen“, sagte Schramm unserem Sender gestern am Rande der Stadtratssitzung.

Vor gut zwei Monaten war nach einigen Diskussionen entschieden worden, dass das Rote Kreuz das Bürgerhospital übernimmt, nachdem die Pachtverträge mit der AWO ausgelaufen und von der AWO nicht verlängert worden waren.