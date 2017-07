Letzter Test: FC Ingolstadt 0:0 gegen Bursaspor

Westendorf (dpa/lby) – Der FC Ingolstadt ist auch in seinem letzten Testspiel vor der Abreise aus dem Trainingslager am Walchsee in Tirol ungeschlagen geblieben. Die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis trennte sich am Dienstag in Westendorf nahe Kitzbühel vom türkischen Fußball-Erstligisten Bursaspor 0:0. Vor der Rückreise aus dem Vorbereitungscamp präsentierte sich der Zweitligist in der Defensive stabil und versuchte, in der Offensive Akzente zu setzen. Walpurgis nutzte den Test auch, um ordentlich durch zu wechseln.

Zuvor war seine Mannschaft schon gegen den Karlsruher SC (1:0), VfB Eichstätt (4:0), SV Wehen Wiesbaden (2:1) und Sparta Prag (2:2) ungeschlagen vom Platz gegangen. In seinem letzten Test empfängt der FCI am Samstag (15.00 Uhr) den französischen Erstligisten FC Nantes in der heimischen Arena. Die Schanzer starten am 29. Juli (13.00 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin in die Zweitligasaison.