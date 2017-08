Letzter Vorhang für 2017: Naturbühne Trebgast feiert Saison der Superlative

Die Naturbühne Trebgast hat eine „Saison der Superlative“ hinter sich – mit so vielen Zuschauern, wie noch nie: 34.954 Besucher zählte der Verein in diesem Jahr in allen vier Stücken:“Die Schlammschlacht“, „Der Besuch der Alten Dame“, „Peter Pan“ und „Luther – Rebell seiner Zeit“; – eine Auslastung von 82 Prozent. Eine Zahl, die den Vorsitzenden der Bühne, Siegfried Küspert, hörbar stolz macht:

Der Renner in dieser Saison war „Luther – Rebell seiner Zeit“, das anlässlich des Reformationsjubiläums eigens für die Naturbühne Trebgast geschrieben worden ist. Allein das Stück hatte eine Auslastung von 92 Prozent – so viel wie noch nie ein Stück zuvor.

Schirmherrin von „Luther“ war Regionalbischöfin Dorothea Greiner.

Landrat Klaus-Peter Söllner sprach von einer beeindruckenden Spielzeit.