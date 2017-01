Lewandowski: Torschützenkönig-Titel kein Thema

Doha (dpa) – Für Robert Lewandowski ist sein möglicher dritter Sieg beim Kampf um die Torjägerkanone der Fußball-Bundesliga noch kein Thema. «Ich denke gar nicht über den Titel des Torschützenkönigs nach. Ich hab ihn schon zweimal gewonnen», sagte der Angreifer des FC Bayern am Donnerstag im Trainingslager in Doha. Lewandowski war 2014 und 2016 der beste Torschütze der Liga. In dieser Saison liegt er mit zwölf Toren hinter dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (16) und dem Kölner Anthony Modeste (13) auf Rang drei.

Nach dem Double mit dem FC Bayern in der Vorsaison will der polnische Nationalstürmer versuchen, «noch etwas mehr zu gewinnen». Doch um auf das Halbfinale oder das Finale der Champions League zu schauen, sei es noch zu früh. «In diesem Moment können wir nur über das Spiel gegen Arsenal reden. Wenn wir Arsenal schaffen, können wir über die nächste Runde reden.» Am 14. Februar und 7. März wollen die Münchner im Achtelfinale gegen den FC Arsenal in der Königsklasse den nächsten Schritt Richtung Finale am 3. Juni in Cardiff machen.