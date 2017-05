LGS-Gelände in Bayreuth: Nach Kritik soll´s schöner werden

Auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Bayreuth soll sich demnächst einiges tun. Nachdem nicht wenige Bayreuther bemängelt haben, dass es in den Wilhelminenauen derzeit alles andere als schön aussieht, hat das Rathaus jetzt bekannt gegeben, was das Stadtgartenamt in nächster Zeit dort alles vorhat. Ein „naturnaher Landschaftspark mit Spiel- und Sportplätzen“ soll es werden. Im Gartenkabinett und im Panoramakabinett sollen Blumenbeete angelegt, Hopfengarten und Heckentheater wieder herausgeputzt werden. Und auch der Eingangsbereich soll zunächst mit Blumen aufgehübscht werden, so lange noch nicht klar ist, was genau dort entstehen soll. Der Winter habe die angedachten Arbeiten lediglich verzögert, heißt es von Seiten der Stadt. Und man bittet um Verständnis: eine Landesgartenschau 2.0 sei einfach nicht machbar. Aber: Rund 400.000 Euro lässt sich die Stadt die Pflege der Wilhelminenaue heuer kosten – inklusive Personal.

