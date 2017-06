Lichtenfels boomt: Drei Firmen expandieren millionenschwer und brauchen neue Mitarbeiter

Da gibt’s neue Arbeitsplätze. Die beiden Familienunternehmen der Siegfried und Robert Hofmann und auch Concept Laser in Lichtenfels und Schney expandieren millionenschwer. Die drei Lichtenfelser Firmen bauen groß aus und brauchen natürlich auch neues Personal. 3-D-Druck und Werkzeugbau ist ihr Geschäftsfeld und auch der Maschinenbau boomt.

Um neue qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen, hat die Robert Hofmann GmbH auch an der Uni in Erlangen für sich geworben und sich als attraktiver Arbeitgeber präsentiert. Nach den Worten von Firmensprecher Bastian Girg bei inFranken.de hat man einigen Studenten erst erklären müssen, dass Lichtenfels kein Vorort von Erlangen ist, mittlerweile aber treffen die ersten Bewerbungen von Studenten ein.