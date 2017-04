Lichtenfels macht in Metall-3D-Druck: Zwei Firmen investieren 100 Millionen Euro

Das klingt wie ein Hauptgewinn für Lichtenfels. Die Firmen General Electric und Concept Laser investieren 100 Millionen Euro in der Korbstadt. Concept Laser, bisher in Schney angesiedelt, will am Gewerbegebiet an der A73 in Lichtenfels einen neuen 3D-Campus errichten, zusammen mit seinem US-Partner, General Electric. Der Lichtenfelser Stadtrat hat laut inFranken.de in einer Sondersitzung grünes Licht gegeben, einstimmig und mit Applaus. Damit bekommen die Firmen ein 117.000 Quadratmeter großes Grundstück, um ihre Pläne zu verwirklichen. Dort soll binnen zwei Jahren ein repräsentatives Verwaltungsgebäude entstehen und mehrere Produktionsanlagen für bis zu 700 Mitarbeiter.

Die Concept Laser GmbH ist im Jahr 2.000 gegründet worden und gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern von Maschinen- und Anlagentechnik für den 3D-Druck von Metallbauteilen. Die Kunden des Unternehmens kommen z.B. aus der Medizin- und Dentaltechnik, der Luft- und Raumfahrtindustrie, aber auch aus dem Werkzeug- und Formenbau, schreibt die Firma auf ihrer Internet-Homepage.