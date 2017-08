Lichtenfelser Mediziner wird Oberarzt: Frankenwaldklinik holt Dr. Nils Wolter

Das Personal in der Frnakenwaldklinik in Kronach bekommt Verstärkung. Der Lichtenfelser Orthopäde Nils Wolter ist neuer Oberarzt in der Heilos Klinik. Er soll das Team der Orthopädie, aber auch der Unfallchirurgie verstärken. Von der Geschäftsführung der Frankenwaldklinik heißt es bei inFranken, man sei sehr froh, den erfahrenen und versierten Orthopäden gewonnen zu haben.

Nils Wolters gilt als Experte für Knie- und Schultergelenke. Künstliche Gelenke setzen oder Gelenke nach Verletzungen erhalten, sind seine Schwerpunkte.