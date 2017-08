Lichter am Himmel: beim Kronacher Freischießen gibt’s heute das traditionelle Feuerwerk

Das Freischießen in Kronach geht heute mit dem traditionellen Feuerwehr in die heiße Phase. 12 bis 15 Minuten soll es dauern und es wird zum ersten Mal wieder von einem einheimischen Pyrotechniker konzipiert. Der gelernte Polymer-Chemiker Markus Blomhofer aus Küps kombiniert und taktet das Spektakel für den Nachthimmel am Computer. Er baut seine Kugel- und Zylinderbomben heute im Laufe des Tages stundenlang über dem Kronacher Festungswald auf. Heute Abend können sich die Kronacher und ihre Festbesucher dann die glitzernden Lichter und Sterne über der Kronacher Hofwiese anschauen.