Lieb gewordene Tradition: 40.000 Besucher bei der Motorradsternfahrt in Kulmbach

Die 17. Motorradsternfahrt in Kulmbach hat am Wochenende fast 40.000 Bikerfans nach Oberfranken gelockt – die größte Motorradsternfahrt in ganz Süddeutschland. Das sonnige Wetter und die milden Temperaturen lockten nicht nur Tausende Zweiradfreunde auf das Gelände der Kulmbacher Brauerei, sondern auch Familien und Besucher jeder Altersgruppe. Zum Höhepunkt der Veranstaltung gehörte am Sonntag die bayernweite Motorradsternfahrt mit dem Korso durch die Innenstadt, den der Schirmherr der Veranstaltung, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann anführte.

(foto: News5)

(Foto: Kulmbacher Brauerei)

Als echter Biker kommt der Bayerische Innenminister, Joachim Herrmann (3.v.l.), mit dem Motorrad zur 17. Kulmbacher Motorradsternfahrt 2017. (v.l.n.r.) Landrat Klaus-Peter Söllner, Oberbürgermeister Henry Schramm, Udo Skrzypczak, oberfränkischer Polizeivizepräsident, Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei und CSU- Landtagsabgeordneter Ludwig Freiherr von Lerchenfeld.

Von bayernweit über 30 Abfahrtsorten waren die fast 2.000 Motorräder am Sonntagmorgen gestartet, darunter Fahrlehrer, Rot-Kreuz-Mitarbeiter und Polizisten.