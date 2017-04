Lieber in den Mai tanzen: Polizei warnt, Randale in der „Freinacht“ wird konsequent geahndet

Die Freinacht, also die Nacht vom 30. April auf den ersten Mai, ist kein Freibrief für Straftaten. Darauf macht das Polizeipräsidium Oberfranken aufmerksam. Hintergrund ist, dass in dieser Nacht traditionell Streiche gespielt werden. Verkehrsschilder klauen oder Mülltonnen anzünden – das ist nicht erlaubt, fällt unter Straftaten und die werden auch konsequent geahndet, so die Polizei.

Um sich vor Freinacht-Exzessen zu schützen, sei es unter anderem sinnvoll, das Auto in die Garage zu fahren und sie abzuschließen und die Haustiere ins Haus zu holen.