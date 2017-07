„Life Sciences Campus“: Wie geht es weiter in Kulmbach?

Wie geht es weiter, wenn Kulmbach Universitätsstadt wird? Diese Fragen stellen sich viele Kulmbacher – unter anderem auch die Jusos. In einem offenen Brief an OB Henry Schramm und den Stadtrat regen sie jetzt einige Punkte an. Sie fordern, dass Kulmbach dem VGN beitritt, damit die Studenten problemlos zwischen Bayreuth und Kulmbach pendeln können. Auch in und um Kulmbach müssten die öffentlichen Verkehrsmittel verbessert werden, heißt es – ebenso wie das Freizeitangebot. Außerdem werden die bis zu 1000 Studenten günstigen Wohnraum brauchen. Denkbar wäre laut den Jusos ein Studentenwohnheim – da, wo der alte Kaufplatz steht. Vor rund zwei Wochen hatte das bayerische Kabinett in Kulmbach getagt und dabei bekanntgegeben, dass in Kulmbach eine Außenstelle der Uni Bayreuth errichtet wird – der sogenannte „Life Sciences Campus“.