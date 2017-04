Live-Übertragung auf Sport 1: Spielvereinigung Bayreuth zum ersten Mal im Fernsehen

Zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte der Spielvereinigung Bayreuth wird heute Abend ein Punktspiel der Altstädter bundesweit live im Fernsehen gezeigt.

Sport 1 überträgt am Abend die Auswärtspartie der SpVgg beim FC Schweinfurt live und in voller Länge. Die ambitionierten Schweinfurter gelten als leichter Favorit. Verstecken müssen sich die in diesem Jahr in der Regionalliga noch unbesiegten Altstädter aber nicht. Anstoß im Willy Sachs-Stadion ist heute Abend um 20.15 Uhr. Die Liveübertragung bei Sport 1 beginnt schon um 20 Uhr.