Lkw gegen Laterne, Laterne gegen Wohnhaus: 8.000 Euro Sachschaden

Einen gehörigen Schrecken hat ein Unfall den Bewohnern eines Hauses in Hof eingejagt. Ein Lkw Fahrer war Donnerstag Spät-Abend auf schneeglatter Fahrbahn beim Linksabbiegen gegen eine Straßenlaterne gerutscht. Die wurde dadurch umgebogen und schlug in einem Fenster im zweiten Stock des angrenzenden Wohnhauses ein.

Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand in unmittelbarer Nähe des Fensters, so dass es keine Verletzten gab.

Der Schaden an Lkw, Laterne und Wohnhaus beträgt aber dennoch etwa 8.000 Euro.