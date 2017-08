Lkw schiebt Pkw 30 Meter vor sich her – Fahrerin stirbt

Biebelried (dpa/lby) – Bei einem Lkw-Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Biebelried (Landkreis Kitzingen) ist eine Pkw-Fahrerin ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen am Dienstagmorgen auf das Auto der Frau aufgefahren und hatte es etwa 30 Meter vor sich her geschoben. Anschließend kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen. Für die Frau kam jede medizinische Hilfe zu spät, ihr Beifahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Die Autobahn musste in Richtung Ulm für mehrere Stunden voll gesperrt werden.