Großer Politikeraufmarsch heute in Kulmbach. Die 71 bayerischen Landräte sind am Mittag zur Tagung zusammengekommen. Beim Landkreistag handelt es sich um einen „Lobbyverband“, der unterschiedliche Themen diskutiert und anschließend entsprechende Forderungen an Staats- und Bundesregierung stellt. So beschreibt es der Präsident Christian Bernreiter:

Jetzt gehe es vor allem darum, dass die Forderungen des Landkreistages auch in die Koalitionsvereinbarung einfließen, so Bernreiter.