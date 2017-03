Loch im Boden: Alten Felsenkeller in Hof entdeckt

Die Anwohner im Hofer Schützenweg haben nicht schlecht gestaunt, als der Schnee heuer weggetaut war. Neben der Straße klaffte ein Loch im Boden. Inzwischen ist klar, was da zum Vorschein gekommen ist, ist wohl ein alter Felsenkeller, in dem früher Bier und Lebensmittel gekühlt worden sind.

Möglicherweise könnte das Gewölbe noch weiter einbrechen, deshalb ist die Stelle weiträumig abgesperrt worden.

Ein Experte vom Landesamt für Denkmalpflege war bereits vor Ort, um sich das Loch anzuschauen. Ein Bagger muss es in den kommenden Tagen vergrößern. Dann kann man erkunden, wie groß der Felsenkeller überhaupt ist.