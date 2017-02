Lochner/Friedrich zeitgleich Viererbob-Weltmeister

Königssee (dpa) – Mit dem ersten Dreifacherfolg im Viererbob in der 93-jährige Historie haben die Deutschen um die zeitgleichen Weltmeister Johannes Lochner und Francesco Friedrich ein starkes Zeichen für Olympia 2018 in Pyeongchang gesetzt. Nach packendem Kampf in vier Läufen hatten die beiden 26 Jahre alten Piloten am Sonntag genau die gleiche Zeit. Als Dritter am Königssee komplettierte Nico Walther das grandiose Abschneiden der Deutschen. Er fing in den letzten beiden Läufen Titelverteidiger Oskars Melbardis aus Lettland und Vancouver-Olympiasieger Steven Holcomb aus den USA noch ab. Friedrich holte zudem das erste Double seiner Karriere.