Lösung für Kulmbacher Bürgerspital: BRK übernimmt

Aufatmen ist angesagt bei Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen. Das Kulmbacher BRK hat sich entschlossen, das Bürgerhospital in der Spitalgasse zu übernehmen. Das teilt das BRK heute mit. In einer Sitzung am Dienstag hat der Kreisverband einstimmig beschlossen, das Pflegeheim weiter zu betreiben. Der Pachtvertrag der Arbeiterwohlfahrt für das Gebäude läuft Ende Juni aus. Für das BRK gelte es nun, gemeinsam mit der Bürgerhospitalstiftung und der AWO die Weichen so zu stellen, dass ein nahtloser Übergang zum 1. Juli gewährleistet werden kann, heißt es in der Mitteilung. Dies sei eine schwierige Aufgabe, bei der alle Beteiligten zusammenhelfen müssten. OB Henry Schramm meint, es sei ein Glücksfall, dass sich das Rote Kreuz für den Weiterbetrieb der Einrichtung entschieden hat.