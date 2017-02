Loewe-Mitarbeiterversammlung: der Chef will mehr Beteiligung bei den Mitarbeitern

Ganz so glatt wie gewünscht läuft’s offensichtlich nicht bei Loewe in Kronach. 2015 dicke rote Zahlen, 2016 besser, aber noch nicht gut, und jetzt heißt es, die Mitarbeiter sollten sich mehr am Unternehmen beteiligen.

Loewe kämpft ums Überleben. Die Produktpalette ist von den hochpreisigen Qualitäts-Geräten inzwischen auf günstigere Einsteigermodelle ausgeweitet worden. Loewe kämpft um seine Platz am Markt. Aktuell leidet der Fernsehgeräte-Hersteller aus dem Landkreis Kronach am starken Dollar. Viele Komponenten für die Fernsehgeräte, die in Kronach gebaut werden, kommen aus Asien und müssen zu den hohen Kursen eingekauft werden.

Gestern gab’s eine Mitarbeiterversammlung. Loewe-Chef Hüsges hatte sich dabei gewünscht, dass sich die Belegschaft am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Bedeutet aber auch, in schlechten Zeiten gibt’s dann weniger Geld. Die gute Nachricht: Hüsges betonte, dass das Personal von 500 Mitarbeitern bei Loewe nicht reduziert werden soll.