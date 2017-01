Tróia (dpa) – Zweitligist TSV 1860 München hat sich in einem Testspiel torlos von Vitória Futebol Clube Setúbal getrennt. Nach den beiden 3:0-Siegen gegen Real Sport Clube und Sporting Lissabon B im Trainingslager in Tróia durften sich die «Löwen» auch beim 0:0 am Mittwoch über eine stabile Defensive freuen. Die größte Chance des Spiels hatte der portugiesischen Fußball-Erstligist, als 1860-Schlussmann Jan Zimmermann in der 26. Minute einen Foulelfmeter parierte.