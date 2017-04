«Löwen» ohne Angst vor Stuttgarts Torjäger Terodde

München (dpa/lby) – Fußball-Zweitligist 1860 München geht ohne Angst vor Torjäger Simon Terodde ins Spiel gegen den VfB Stuttgart. «Wir müssen Stuttgart als Mannschaft im Griff haben. Ich finde es nicht entscheidend, ob da Stürmer A oder B steht», sagte Trainer Vitor Pereira am Dienstag in München. Er habe mit der Mannschaft den Gegner genauso analysiert, wie vor jedem Spiel. «Die haben einen guten Stürmer, aber wir haben auch gute Stürmer», sagte Pereira. Terodde ging mit 17 Treffern als Führender der Torschützenliste in diesen Spieltag.

Der 48-jährige Portugiese Pereira erwartet am Mittwoch (17.30 Uhr) ein hartes Spiel zwischen zwei Mannschaften, auf denen viel Druck lastet. «Stuttgart hat Druck, weil sie aufsteigen wollen. Wir haben Druck, weil wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt fix machen wollen», sagte er. Die Löwen wollen daher unbedingt gegen den Tabellenersten punkten. «Ich habe in meiner Karriere jedes Spiel so vorbereitet, dass ich drei Punkte hole», sagte Pereira.