Luisenburg-Festspiele: 100.000ste Besucherin kommt aus der Oberpfalz

Das könnte Sie auch interessieren

Best of Lerchenberg: heute beginnt der Vorverkauf für die Abschiedsshow des Luisenburg-Intendanten

Best of Lerchenberg – unter diesem Motto verabschiedet sich die Luisenburg in Wunsiedel heuer von ihrem langjährigen (…)

Gesprächsbedarf: Verlagerung von Kliniken aus Kutzenberg ist noch nicht durch

Das Klinikum in Kutzenberg bewegt weiter die Gemüter. Jetzt fordert der Ebensfelder Bürgermeister Storath, dass der gesamte Bezirkstag (…)

IHK-Gremium Kulmbach: Absolventen bekommen ihre Abschlusszeugnisse

Heute Abend wird gefeiert: 110 junge Leute aus Kulmbach bekommen ihre Abschlusszeugnisse. Sie sind die Kulmbacher Absolventen der (…)

Startschuss für Jahrhunderprojekt: Bayreuther renovieren ihre Stadthalle

Lang hat man debattiert, hin und her überlegt und über das Wie und Was ausführlich gestritten. Jetzt geht’s los mit der (…)

Brutale Attacke: Junger Kupferberger in Bayreuth angegriffen und schwer verletzt

Bei einer Schlägerei in Bayreuth ist am Wochenende ein junger Mann aus Kupferberg schwer verletzt worden. Das hat die Polizei in (…)

Dieb in der Umkleide: Unbekannter erbeutet in Untersteinach und Lindau fast 500 Euro

Draußen wird Fußball gespielt, in der Umkleidekabine tummelt sich ein Dieb. So geschehen am Sonntag in Lindau und Untersteinach. Die (…)