Tosender Applaus -Standing Ovations – und mit viel Politprominenz. So sind die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel am Abend eröffnet worden. Den Auftakt in die diesjährige Saison auf Bayerns schönster Naturbühne machte das Volksstück „Die Pfingstorgel“. Zu Gast war auch die Grünen-Abgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth.

Nach 14 Jahren verlässt Intendant Michael Lerchenberg die Luisenburg – so wie er gekommen ist: Als Schauspieler im Stück „Der Theatermacher“.