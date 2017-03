„Lungenkrebszentrum Oberfranken“: Kutzenberg und Bamberg machen gemeinsame Sache

Das „Lungenkrebszentrum Oberfranken“ kommt und damit kooperieren das Bezirksrankenhaus Kutzenberg und das Klinikum Bamberg.

Das geht aus einer Nachfrage bei der Bamberger Sozialstiftung hervor. Stiftungsratsvorsitzender und Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke sagte, die Patientenversorgung in ganz Oberfranken werde davon profitieren.

Das Zentrum wird aus beiden Kliniken bestehen, operative Eingriffe sollen in Bamberg erfolgen, chemotherapeutische Behandlungen beispielsweise in Kutzenberg. Die Juraklinik in Scheßlitz könnte orthopädische Patienten des Bezirksklinikums Kutzenberg betreuen. Man stehe allerdings noch am Anfang der Gespräche und stehe auch dafür, dass die Versorgung so bleibe, wie sie sei.