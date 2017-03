Mädchen Hilfe verweigert: 16-Jähriger vor Gericht

Nürnberg (dpa/lby) – Wegen des tragischen Todes einer 14 Jahre alten Schülerin muss sich von diesem Dienstag an ein 16-Jähriger vor einer Jugendkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth verantworten. Die Öffentlichkeit ist an allen drei Prozesstagen ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Juni 2016 eine ein Jahr jüngere Schülerin auf einem Jugendverkehrsschulplatz in Dietfurt (Landkreis Neumarkt) zum Konsum der Droge Liquid Ecstasy angestiftet zu haben.

Obwohl dem Mädchen danach plötzlich schlecht wurde, habe er andere Jugendliche davon abgehalten, den Rettungsdienst zu rufen. Nach Einschätzung der Ermittler hatte der 16-Jährige damit verhindern wollen, dass der Drogenkonsum auffliegt. Er selbst machte sich trotz des angeschlagenen Gesundheitszustandes des Mädchens schließlich mit seinem Mofa aus dem Staub.

Erst später hinzugekommene Zeugen verständigen die Rettungskräfte. Diese versuchten die Schülerin zwar noch wiederzubeleben, konnten aber nicht mehr helfen. Nach Ansicht der Anklagebehörde hat der 16-Jährige den Tod des Mädchens billigend in Kauf genommen. «Die Schülerin hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können, wenn sie früher ärztliche Hilfe bekommen hätte», heißt es in einer Mitteilung des Oberlandesgerichts Nürnberg.