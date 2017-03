Mädchen stirbt nach Drogenkonsum: Urteil erwartet

Nürnberg (dpa/lby) – Das Landgericht Nürnberg wird heute möglicherweise das Urteil gegen einen wegen Totschlags angeklagten 16-Jährigen verkünden: Der Schüler soll einer 14-Jährigen Drogen gegeben und anschließend ihre Rettung verhindert haben, so dass das Mädchen starb. Nach Angaben eines Gerichtssprechers könnte das Urteil am späten Nachmittag oder frühen Abend gesprochen werden. Zuvor wird die Beweisaufnahme fortgesetzt. Die Öffentlichkeit ist von dem Verfahren ausgeschlossen, weil der Angeklagte minderjährig ist.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Teenager vor, das junge Mädchen im Juni 2016 in Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt) zum Drogenkonsum angestiftet zu haben. Nach der Einnahme des flüssigen Rauschmittels Liquid Ecstasy brach die 14-Jährige zusammen. Der Angeklagte soll dann andere Jugendliche davon abgehalten haben, den Rettungsdienst zu rufen. Nach Einschätzung der Ermittler wollte er verhindern, dass der Drogenkonsum auffliegt. Er selbst machte sich mit seinem Mofa aus dem Staub.

Erst später hinzugekommene Zeugen verständigten die Rettungskräfte, die aber nicht mehr helfen konnten. Nach Ansicht der Anklagebehörde nahm der 16-Jährige den Tod des Mädchens billigend in Kauf. «Die Schülerin hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können, wenn sie früher ärztliche Hilfe bekommen hätte», hieß es in einer Mitteilung des Oberlandesgerichts Nürnberg.