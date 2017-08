Mähdrescher brennt aus und vernichtet Ernte

Altenkunstadt (dpa/lby) – Beim Brand eines Mähdreschers ist in Oberfranken ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die etwa 300 000 Euro teure, neuwertige Maschine brannte am Montagabend bei Altenkunstadt vollständig aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch die geladene Ernte sowie das etwa 2500 Quadratmeter große, soeben abgeerntete Feld wurden zerstört. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern. 600 Liter Diesel flossen vom Mähdrescher ins Erdreich, eine Gefahr für die Umwelt bestand nach Einschätzung des Wasserwirtschaftsamts aber nicht. Brandursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt.