Männer prügeln sich und verschwinden: Polizei sucht Zeugen in Kronach

Seltsamer Vorfall in Kronach: Zwei unbekannte Männer haben sich mitten am Nachmittag auf offener Straße gestritten, sich geprügelt, der eine hat den anderen zu Boden gestoßen und sogar auf ihn eingetreten. Danach sind beide mit dem Fahrrad davongefahren. Das hat ein Zeuge beobachtet und der Polizei gemeldet. Die sucht jetzt die beiden Männer und will klären, was passiert ist und warum.

Wer am vergangenen Freitag die beiden Männer im Bereich der Tennisplätze bei der Hammermühle hat streiten sehen, soll sich bei der Kronacher Polizei melden.