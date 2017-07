Mahnwache beim Zirkus: Kulmbacher Tierschützer gegen Wildtiere in der Manege

Der Zirkus kommt – früher war das eine Sensation für groß und klein, heute kämpfen große und kleine Zirkusse gleichermaßen ums Überleben. Und, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, gibt es auch in Kulmbach Protest und Mahnwachen.

Tierschützer haben am Wochenende vor dem Zirkus Althoff in der Stadt gegen die Haltung von Wildtieren in der Manege protestiert. 239 Unterschriften haben sie bei ihrer Mahnwache schon für eine Petition gesammelt – 540 Unterschriften bräuchten sie laut Bayerische Rundschau um sie der Stadt vorlegen zu können.

Der Zirkus hält unter anderem fünf Löwen, die in den Pausen ihres Gastspiels in Kulmbach in einem Käfig direkt am Güterbahnhof untergebracht sind und bis zum Wochenende für jedermann sichtbar waren, direkt neben der Straße.

Der Zirkus Althoff hat jede Menge Tiere dabei, neben den Löwen Pferde und Ziegen. Er gastiert noch bis kommenden Sonntag in Kulmbach.