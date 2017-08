Maja braucht mehr Lagerfläche: Kasendorfer Möbelhersteller expandiert schon wieder

Maja-Möbel in Kasendorf expandiert schon wieder. Der Gemeinderat hat eine neue Lagerhalle genehmigt in seiner Sitzung diese Woche. 90 Meter lang soll die Halle werden und 25 Meter breit; wann Baustart ist, steht noch nicht fest.

Der Möbelhersteller hat in Kasendorf bereits eine Firmenfläche von 30.000 Quadratmetern mit Produktions- und Lagerhallen.165 Mitarbeiter fertigen dort Möbel wie Schreibtische und Container fürs Büro, Regale für TV-Anlagen oder Kommoden und Nachtkonsolen.

MAJA ist seit seiner Gründung 1964 auf ständigem Erweiterungskurs und seit 25 Jahren Entwicklungspartner von Ikea. Ein zweiter Standort in Wittichenau in Sachsen hat 80.0000 Quadratmeter Firmenfläche und 400 Mitarbeiter und ist erst 2013 für 60 Millionen Euro erweitert worden.