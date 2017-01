Maly: Bayern muss Städte an Integrations-Hilfen beteiligen

Nürnberg (dpa/lby) – Bayerns Städte und Gemeinden wollen an der geplanten Milliardenhilfe des Bundes für die Integration von Flüchtlingen beteiligt werden. Der Freistaat müsse zumindest einen Teil des bis 2018 geplanten jährlichen Bundeszuschusses von jeweils zwei Milliarden Euro an die Kommunen weitergeben, forderte der Vorsitzende des bayerischen Städtetags, Ulrich Maly (SPD) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Bayern sei eines von wenigen Bundesländer, die die Kommunen nicht an der Bundeshilfe beteiligten. Das halte er für problematisch, sagte der Verbandschef und Nürnberger Oberbürgermeister. Schließlich entstünden die Integrationskosten vor Ort in den Städten und Gemeinden.