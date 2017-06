Mann bei Messerattacke durch Ex von Partnerin schwer verletzt

Landshut (dpa/lby) – Ein Mann ist in Landshut mit einem Messer auf den Partner seiner Exfreundin losgegangen. Dabei erlitt das Opfer schwere Kopfverletzungen, die Frau trug bei einem Schlichtungsversuch eine Schnittwunde an der Hand davon, teilte die Polizei am Montag mit.

Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Verdächtige demnach mit dem Auto und lieferte sich auf einer Bundesstraße und einer Autobahn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Deren Anhaltesignale ignorierte der 27-Jährige mehrmals und versuchte zudem, einen Streifenwagen bei hohem Tempo von der Straße abzudrängen. Schließlich fuhr er frontal gegen einen Baum. Der stark betrunkene Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Das 27-jährige Opfer der Messerattacke wird in einem Krankenhaus behandelt, schwebt aber den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr. Die Attacke hatte sich den Angaben zufolge bereits am Freitag in der Wohnung seiner Freundin zugetragen. Zum Tatmotiv machte die Polizei zunächst keine Angaben. Gegen den Tatverdächtigen erließ die Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung, zudem wird wegen Verkehrsdelikten gegen ihn ermittelt. Er sitzt derzeit in Haft.