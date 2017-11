Kempten (dpa/lby) – Ein Mann hat bei einer Firma in Kempten telefonisch mit Gewalt gedroht und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Etwa eine halbe Stunde nach der Drohung sei der 47-Jährige am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hintergründe sind bisher unklar.