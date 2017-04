Mann klettert auf Panzertransport: Lebensgefahr

Hof (dpa/lby) – Ein 21-Jähriger ist im Hofer Güterbahnhof auf einen Panzertransport geklettert und durch einen Lichtbogen lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war gemeinsam mit einem Bekannten auf einen Güterzug gestiegen, auf dem sich ein Panzer der US-Armee befand. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kletterte er auch auf den Panzer und richtete sich dann auf. «Hierbei kam es offenbar zu einem Stromüberschlag von der darüber führenden 15 000-Volt-Oberleitung», schilderten die Beamten. Der Hofer stand in Sekundenschnelle in Flammen, ein Bekannter löschte sie und zog den 21-Jährigen auf den Boden. Das Opfer kam am Mittwochabend mit schwersten Brandverletzungen in eine Spezialklinik.