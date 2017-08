Schlüsselfeld (dpa/lby) – Eigentlich kennt man solche Nachrichten nur von Silvester: Ein explodierender Böller hat einen Mann in Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) so erheblich verletzt, dass er in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Der Böller habe am Freitagabend wohl in der Hand des 35-Jährigen oder in unmittelbarer Nähe der Hand gezündet, teilte die Polizei am Samstag mit.