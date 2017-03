Ursensollen (dpa/lby) – Ein 29 Jahre alter Mann ist ums Leben gekommen, nachdem er mit seinem Auto bei Ursensollen von der Bundesstraße 299 abgekommen und gegen einen Baum gerast ist. Der Fahrer habe am Freitagabend wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei Amberg am Samstag mit. Der 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle.